De coronacrisis in crisis: de vaccinatiestrategie moet wéér om

Omdat Nederland veel minder vaccins van farmaceut AstraZeneca krijgt dan afgesproken, komt er waarschijnlijk wéér een nieuwe vaccinatiestrategie. Gezondheidseconoom Xander Koolman vindt het een goed moment om terug te gaan naar het oorspronkele plan: "Vaccineer vooral de hoog-risicogroepen."

Vooral de mensen die als ze besmet raken ernstig ziek worden en daardoor de ziekenhuisbedden bezetten moeten het vaccin krijgen, zegt Koolman. "Die mensen eerst vaccineren, dan zien we ontspanning in de zorg. Dat lukt niet als we eerst alle 1.4 miljoen zorgmedewerkers vaccineren. Dus hou die groep van zorgmedewerkers klein."

AstraZeneca levert veel minder vaccins dan afgesproken. Productieproblemen bij een fabriek in België noemt de farmaceut als oorzaak voor de vertraging. Het vaccin wordt naar verwachting vrijdag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en speelt een belangrijke rol in alle Europese vaccinatieprogramma's.

Meer dan 173.000 mensen in Nederland hebben inmiddels een prik gekregen met het eerder goedgekeurde Pfizervaccin. Daarmee bungelen we nog altijd ver onder het Europees gemiddelde, alleen Bulgarije doet het slechter dan wij. In het Verenigd Koninkrijk zetten ze honderdduizend prikken meer dan in Nederland, in één dag. Daar komen de problemen met AstraZeneca nu bovenop.

Chaos

'Ik had gewild dat er een heel duidelijk draaiboek had gelegen", zegt Andrea Reitsma van SPOT, de vereniging die de belangen van kleinschalige thuiszorgorganisaties behartigt. Ze merkt bij bewoners van instellingen onduidelijkheid en ziet chaos: bewoners uit één huis moeten naar verschillende priklocaties. "Verschillende huisartsen gaan over verschillende bewoners. Er is onduidelijke informatie naar de huisartsen toe en het ontbreekt sommigen van hen aan assertiviteit om op te komen voor hun patiënten."

Fred Biezenbeek krijgt in Residence Haganum, een kleinschalig zorghotel in Den Haag, visite van zijn vriend Willem Beaumont, oud-hoofd infectieziekten GGD Haaglanden. Ze hebben geen goed woord over voor de chaos in het vaccinatiebeleid.