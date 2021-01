Lukaku en Ibrahimovic eisen aandacht op, maar Eriksen beslist Milanese derby

In de Coppa Italia is Internazionale doorgedrongen tot de halve finales. De Milanezen versloegen stadgenoot AC Milan in de 25ste editie van de Derby della Madonnina in het bekertoernooi. Christian Eriksen werd de gevierde man door in de blessuretijd de winnende treffer binnen te schieten.

De topspitsen van beide ploegen, Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku eisten de aandacht op zich. In negatief en positief opzicht. Ibrahimovic, de 39-jarige spits van AC Milan die drie seizoenen voor Inter speelde, opende de score in de wedstrijd.

De Zweed controleerde de bal op de rand van de zestien en schoot binnenkant paal raak. Niet lang daarna kreeg hij het aan de stok met Lukaku. Beide spelers stonden met hun hoofden tegen elkaar na een overtreding op Lukaku. Bij het rustsignaal was Lukaku was des duivels op Ibrahimovic, waarna beide spelers geel kregen.