Verstappen voelt progressie: 'Het gevoel was beter dan vorige week'

Verstappen viel vorige week na elf ronden uit vanwege technische problemen. "De balans voelt een stuk beter, we boeken progressie", verzekert de 22-jarige Limburger. "Al betreft dit natuurlijk een trainingssessie, dus het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken."

Als het slechte weer ook zondag aanhoudt, kan het zelfs gebeuren dat de tweede vrije training doorslaggevend wordt voor de startopstelling van zondag.

"Voorlopig sta ik er goed voor", reageerde Verstappen daarop. "Maar laten we rustig afwachten wat er morgen gebeurt. Dan zien we wel wat dit waard is. Mogelijk is er zelfs zondagochtend nog een kwalificatie."

Het weerbericht is echter niet zijn grootste zorg. "We hebben geprobeerd de problemen van vorige week op te lossen en het lijkt erop dat dit is gelukt. Of het allemaal genoeg is om zondag te winnen kan ik niet zeggen. Laten we afwachten."