Politie dreigt beelden relschoppers Den Haag vrij te geven

De politie in Den Haag roept relschoppers die zich op 21 juni misdroegen rond de verboden demonstratie tegen coronamaatregelen op zich te melden. Doen ze dat niet, dan worden er komende dinsdag beelden van hen getoond in het programma's Opsporing Verzocht en Team West van Omroep West.

De demonstratie van actiegroep Viruswaanzin was door de gemeente verboden. Toen er alsnog betogers kwamen opdagen, mochten ze korte tijd demonstreren op het Malieveld.

Op het protest kwamen ook voetbalhooligans af. Bij NS-station Den Haag Centraal braken rellen uit. De hooligans gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME te lijf. De politie zette een waterkanon in om de betogers te verspreiden. De ME voerde meerdere charges uit.

In totaal werden 425 mensen gearresteerd; verreweg de meesten voor het overtreden van het demonstratieverbod, een tiental voor openlijke geweldpleging. De politie probeert via beeldmateriaal de identiteit van de overige verdachten te achterhalen.