Politie toont beelden relschoppers in Opsporing Verzocht: 'Ze komen er niet mee weg'

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond van relschoppers die de afgelopen dagen agenten aanvielen en vernielingen aanrichtten.

Het gaat om onruststokers in Venlo en Amsterdam, die de politie snel hoopt op te pakken. De politie zegt voor deze aanpak te kiezen omdat "de kans op herhaling groot is en de misdrijven zo ernstig zijn dat verdachten zo snel mogelijk voor hun daden ter verantwoording moeten worden geroepen".

Een agent in Venlo werd afgelopen zondagavond bekogeld met stukken stoeptegel. Op beelden van het incident is te zien hoe een groep mannen stenen uit de weg trekt en op een agent afloopt die alleen is. De agent stapt in zijn dienstwagen en rijdt weg. Als hij de groep passeert, gooien ze met stenen naar de auto. Het voertuig liep forse schade op en de agent raakte gewond.

