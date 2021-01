Late treffers voorkomen pijnlijk gezichtsverlies van PSV in Emmen

Vlak voor rust beet Emmen van zich af via Jari Vlak, die voor het eerst in de basis mocht beginnen bij Emmen. De Volendammer liet PSV-doelman Yvon Mvogo kansloos met een gekruld schot, maar zag de bal op de paal belanden.

Schmidt keek de wedstrijd thuis. Hij zag een overwicht van zijn ploeg, maar dat resulteerde in de eerste helft niet in een treffer. Een kopbal van Eran Zahavi werd van de lijn gekopt en Emmen-doelman Dennis Telgenkamp hield met stijlvolle reddingen zijn doel schoon na uithalen van Zahavi, Donyell Malen en Adrian Fein.

PSV heeft met de nodige moeite met 2-0 gewonnen van FC Emmen. De Eindhovenaren waren afgereisd naar Emmen zonder de geschorste trainer Roger Schmidt, die dinsdag een schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie naar aanleiding van zijn uitspraken over arbiter Bas Nijhuis accepteerde. Assistent Lars Kornetka, in het verleden onder meer video-analist van Pep Guardiola bij Bayern München, nam de honneurs waar.

Na rust was de eerste kans voor Emmen, dat met de teruggekeerde dribbelaar Kerim Frei af en toe van zich af beet. De Zwitser bediende Sergio Peña, maar diens zwabberende schot zeilde net over de lat.

Daarna was het weer eenrichtingsverkeer richting het Drentse doel, maar de kansen waren op een hand te tellen. De eerste grote kans van de tweede helft was zelfs voor oud-PSV'er Nikolai Laursen, maar die vond het zijnet naast Mvogo.

Toevalstreffer

Naarmate de tijd ging dringen, werden de aanvallen van PSV steeds tandelozer en leek een stunt in de maak. Uiteindelijk maakte een toevaltreffer het verschil. Invaller Mauro Junior gaf een scherpe voorzet op Zahavi. Die wist de bal niet te beroeren, maar toch viel de bal in de verre hoek in het doel.

Twee minuten voor tijd kopte Zahavi, opnieuw uit een voorzet van Mauro Junior, ook nog de 2-0 binnen. Daarna was er zelfs nog tijd om Jeremy Antonisse zijn debuut te gunnen. Hij is de 34ste speler van PSV dit seizoen.