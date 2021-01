Politie tot nu toe tevreden: 'We zitten er kort bovenop'

De vierde avond met avondklok verloopt aanmerkelijk rustiger dan de afgelopen dagen. Terwijl er gisteren voor 21.00 uur al veel geweld werd gemeld, waren er vandaag alleen wat samenscholingen. Onder meer in Rotterdam, Amsterdam en Hilversum was de sfeer gespannen.

Van geweldsuitbarstingen is vandaag geen sprake. Politiechef Willem Woelders zei in Nieuwsuur dat het beeld heel anders is dan gisteren. In verschillende steden waren volgens hem jongeren op straat, maar de politie hoefde niet fors op te treden. "We zitten er kort bovenop en we spreken ze aan."

Arrestaties

In Rotterdam werden zeventien mensen gearresteerd, vooral omdat ze samenschoolden en zich niet konden legitimeren. Negen arrestaties waren in Rotterdam-Zuid, acht in het centrum.

In Amsterdam-Osdorp was de sfeer enige tijd grimmig en er werd vuurwerk afgestoken, maar het kwam niet tot geweld. Leden van de Mobiele Eenheid liepen in linie heen en weer over de straat Tussen Meer, waarop de meeste mensen vertrokken.

Ook in Hilversum hoefde de politie geen geweld te gebruiken om een einde te maken aan een samenscholing op het marktterrein in het centrum. Iedereen verliet rustig het plein.