Onno de Jong tweede advocaat voor kroongetuige Nabil B.

Nabil B., kroongetuige in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi, heeft een tweede advocaat. Onno de Jong zal samen met Peter Schouten de verdediging op zich nemen, bevestigt De Jong na berichtgeving van De Telegraaf.

De verdediging van de kroongetuige ligt bijzonder gevoelig door de moord op advocaat Derk Wiersum, die B. bijstond. Wiersum werd afgelopen september doodgeschoten, mogelijk in opdracht van Taghi. In 2018 werd de broer van B. vermoord.

B. heeft De Jong gevraagd om hem bij te staan. De advocaat was eerder raadsman van andere kroongetuigen, onder wie Fred Ros in het liquidatieproces Passage.

Geen verschil met andere advocaten

"We moeten het niet al te eng maken", zegt De Jong tegen de NOS. "Het is mijn werk. Ik sta verdachten bij die toevallig verklaringen afleggen over andere verdachten. Er is eigenlijk geen verschil met andere advocaten." Het ligt voor de hand dat De Jong zware beveiliging krijgt, maar de advocaat wil daar niets over kwijt.

Wel zegt hij dat hij niet heeft overwogen anoniem te blijven. "Ik ben gevraagd om het verdedigingsteam te versterken en dat team opereert niet anoniem. Ook brengt het werken als anonieme advocaat beperkingen met zich mee. Je kunt niet adequaat reageren in de pers en je moet goed opletten dat je naam niet uitlekt. Ik houd dat liever in eigen hand."

Peter R. de Vries

Nabil B. hoorde bij de organisatie van Ridouan Taghi, maar stapte in 2017 na een vergismoord naar de politie. Daar legde hij verklaringen af over liquidaties.

Vorige maand werd bekend dat B. ook de hulp had ingeroepen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Die kreeg van het Openbaar Ministerie geen toegang tot de zwaarbeveiligde B., omdat De Vries geen advocaat is.