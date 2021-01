Biden belt met Poetin, Blinken nieuwe minister van Buitenlandse Zaken VS

De nieuwe Amerikaanse president Biden heeft voor het eerst gesproken met de Russische president Poetin. De wereldleiders wisselden in een telefoongesprek onder meer van gedachten over het verlengen van het aflopende verdrag over beperking van kernwapens.

Zowel Poetin als Biden heeft er vertrouwen in dat het verdrag zal worden verlengd. Het Kremlin sprak na het onderhoud de hoop uit dat de relatie tussen de landen verbetert.

Biden uitte volgens het Witte Huis tegenover Poetin ook zijn zorg over de gevangenneming van de Russische oppositieleider Navalny.

Blinken nieuwe minister

Op dezelfde dag dat Biden en Poetin elkaar spraken, ging de Amerikaanse Senaat akkoord met de aanstelling van Antony Blinken als minister van Buitenlandse Zaken. Blinken, een ervaren diplomaat, kreeg 78 stemmen voor in de 100 zetels tellende Senaat. De 22 tegenstemmen waren allemaal van Republikeinen.

Blinken, die Mike Pompeo opvolgt, krijgt de hoogste ministerspost in het kabinet van Biden. De minister van Buitenlandse Zaken is de vierde in de lijn van opvolging van de president en daarmee de eerste minister die in aanmerking komt om de president te vervangen.

De 58-jarige Blinken werkte al intensief samen met Biden toen hij hoge functies bekleedde in de regeringen van president Obama waarin Biden vicepresident was. Hij was onder meer onderminister van Buitenlandse Zaken. In de regering van president Clinton diende Blinken op lagere posten.

'VS moet weer leiden'

Voor de Senaatscommissie die hem vorige week ondervroeg, zei Blinken dat hij de VS weer een leidende rol wil geven op het wereldtoneel. "Als wij niet leiden, kunnen er twee dingen gebeuren. Of een ander land neemt onze plek over en handelt niet volgens onze waarden en in ons belang. Of, misschien net zo erg: niemand neemt het over en dan krijg je chaos."

Hij wil de diplomatieke relaties met bevriende landen die onder president Trump onder druk stonden, weer verbeteren. Maar in andere opzichten wil hij het beleid van de vorige president voortzetten, bijvoorbeeld door via bemiddeling de relatie tussen Israël en de Arabische wereld verder te normaliseren. En ook Blinken kiest voor een strenge opstelling tegenover China.

Biden is voor tweestatenoplossing

Ondertussen maakte het Witte Huis nagenoeg gelijktijdig met de goedkeuring van Blinken bekend dat volgens president Biden een tweestatenoplossing "de enige weg voorwaarts" is in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Verder gaat de VS weer hulp bieden aan Palestijnse vluchtelingen en worden de banden met de Palestijnse autoriteiten aangehaald, waarmee Biden het beleid van Trump terugdraait.

Dat deed hij ook met een aantal decreten die hij kort daarna tekende. Zo besloot Biden de contracten met privaat gerunde gevangenissen, waar gevangenen in slechte omstandigheden leven, niet te verlengen. Ook tekende hij decreten tegen discriminatie op onder meer de Amerikaanse woningmarkt.