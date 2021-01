Supersub Ghoochannejhad ook goud waard voor PEC in Overijsselse derby

Reza Ghoochannejhad heeft zijn reputatie als supersub nog maar eens kracht bijgezet. Een hattrick, zoals afgelopen vrijdag tegen Willem II, zat er niet in. Maar de Iraniër zorgde dinsdagavond als invaller wel voor de gelijkmaker in de Overijsselse derby met Heracles Almelo: 2-2.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar ontmoetten in Zwolle, op 27 oktober 2018, lag er nog kunstgras in de hoofdstad van Overijssel. Op de natuurlijke grasmat was het kunstgrasclub Heracles, dat er geen gras over liet groeien.

Heracles liet het balbezit daarna aan PEC, maar dat leverde niet meer op dan een aardig schot van Eliano Reijnders na een klein half uur.

Foutenfestival PEC

PEC hielp de bezoekers vervolgens in het zadel. Aanvoerder Bram van Polen kwam goed weg toen hij in de eigen zestien meter een schot van Ismail Azzoui wilde blokkeren, maar in plaats daarvan hard in aanraking kwam met de wreef van Ismail Azzaoui. Arbiter Marc Nagtegaal bleef, ook na het bestuderen van de beelden, bij zijn oordeel dat er geen opzet in het spel was. Ook een knullige fout van Sai van Wermeskerken, die de bal zomaar in de voeten schoof van Azzaoui, werd de thuisclub nog niet fataal.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam de 2-0 er alsnog. Schoofs bereikte Delano Burgzorg met een splijtende pass en die werd een handje geholpen door de ver uit zijn eigen zestien gekomen Michael Zetterer. Burgzorg had geen enkele moeite om de bal langs de Duitse doelman in het doel te laten rollen.