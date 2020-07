Nieuwe richtlijnen moeten AZ-achtige stadionrisico's voorkomen

Voetbalclubs in het betaald voetbal hebben richtlijnen gekregen om de veiligheid te meten van de constructie van hun voetbalstadion. Het protocol (pdf) is een hulpmiddel voor stadioneigenaren om hun stadion periodiek te controleren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt met het protocol naar aanleiding van het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion, bijna een jaar geleden.

Het is met name een concrete handleiding voor stadioncontroleurs bij het meten en beoordelen van lasverbindingen in de staalconstructies van de stadions.

Toch is er ook kritiek: de richtlijnen zijn vrijblijvend. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Ollongren: "Het protocol kan ook worden gebruikt bij de veiligheidsverklaring die de KNVB stelt als licentie-eis voor het spelen van betaald voetbal".

Maar de KNVB heeft nog niet besloten of keuringen via deze handleiding verplicht worden voor profclubs. "Dat zal niet eerder zijn dan in seizoen 2021/2022", laat de voetbalbond weten, omdat de deadline voor de veiligheidsverklaringen voor het komend seizoen afgelopen maart was.

Kans op herhaling

Vorig jaar concludeerden verschillende deskundigen bij Nieuwsuur en de NOS dat ook andere stadions dan dat in Alkmaar het risico lopen dat dakdelen instorten. Het toezicht op de constructieve veiligheid van voetbalstadions is niet goed geregeld, aldus de experts.

Inmiddels is besloten dat de stadioneigenaar (gemeente of private eigenaar) verantwoordelijk is voor de periodieke beoordeling van de veiligheid van de constructie.

Stap vooruit

Frank Wijnveld is al twintig jaar in de voetbalwereld actief als veiligheidsadviseur. Hij ziet de nieuwe richtlijnen als een stap vooruit, maar wijst erop dat eisen aan de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de veiligheidsinspecteurs ontbreken.

Hij pleit daarom voor een systeem zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk al tientallen jaren kennen. Daar is wél een onafhankelijk toezichtsorgaan, opgericht na de Ibrox-ramp van 1971, waarbij 66 mensen om het leven kwamen in het stadion van Glasgow Rangers.

Deze Sports Grounds Safety Authority is verantwoordelijk voor de periodieke keuring van stadions. De normen waaraan een stadion moet voldoen, staan geformuleerd in een zogenoemde Green Guide.