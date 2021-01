Tuchel zoals verwacht aangesteld als opvolger van ontslagen Lampard bij Chelsea

Thomas Tuchel is zoals verwacht aangesteld als trainer van Chelsea. De Duitser volgt de afgelopen maandag ontslagen Frank Lampard op, die het veld moest ruimen vanwege de matige prestaties in de Premier League. Direct na zijn ontslag zong de naam van de Duitse trainer al rond.

Tuchel werd in december ontslagen als trainer van Paris Saint-Germain en tekent in Londen een contract voor anderhalf jaar met een optie voor nog een jaar. In het competitieduel van woensdag tegen Wolverhampton Wanderers zit Tuchel al op de bank.

Negende plaats

Chelsea staat in de Premier League op de negende plaats. Teleurstellend, gezien de forse transferuitgaves van dik tweehonderd miljoen afgelopen zomer. Hoewel de ploeg er in december nog heel anders voorstond. Half december hadden de Londenaren, die zeventien duels op rij in alle competities ongeslagen waren, zich bij een overwinning op Everton nog naar een gedeelde koppositie kunnen voetballen.