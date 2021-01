Heemskerk krijgt gelijk van tuchtcommissie zwembond en verdient herkansing

De tuchtcommissie van de zwembond KNZB heeft Femke Heemskerk in het gelijk gesteld in haar zaak tegen de bond. Inzet was een herkansing voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer.

Heemskerk ontbrak bij de Rotterdam Qualification Meet in december noodgedwongen omdat haar man positief was getest op COVID-19. Ze raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Valerie van Roon.

Onmacht

Heemskerk had eerder zelf al voldaan aan de olympische limiet op de 50 meter vrij met een tijd van 24,71. De Roon was in Rotterdam met 24,63 net iets sneller. "Dit is onmacht. Ik kan er niets aan doen dat ik niet mag zwemmen. Ik was er klaar voor, dat kan ik je vertellen", reageerde Heemskerk vorige maand verontwaardigd.

Heemskerk was van mening dat ze nog een herkansing verdiende en maakte de zaak aanhangig bij de tuchtcommissie. Die stelde haar vandaag dus in het gelijk.



De KNZB beraadt zich nu op de uitspraak en zal binnen enkele dagen met een reactie komen op de ontstane situatie.

"Ik ben heel blij, maar vind het lastig dat het zover heeft moeten komen. Blij dat ik ben opgekomen voor mijn eigen rechten. Dit is groter dan de 50 meter", zei de zwemster in een korte reactie.

Heemskerk is meervoudig wereldkampioene op de langebaan en kortebaan en behaalde olympisch goud (2008) en olympisch zilver (2012) op de 4x100 vrij.