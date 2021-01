Uitbraak met Zuid-Afrikaanse variant in fysiotherapiepraktijk Gorinchem

Bij een uitbraak van het coronavirus in een fysiotherapiepraktijk in Gorinchem blijken meerdere mensen besmet met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Zeker achttien patiënten en medewerkers van de praktijk zijn positief getest. Bij enkele testmonsters werd de variant aangetroffen.

De GGD Zuid-Holland Zuid besloot de monsters te analyseren op de Zuid-Afrikaanse mutatie, toen bleek dat er een link was met een reis van iemand vanuit Zuid-Afrika.

Ellen Verspui, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid-Holland-Zuid, zei in het NPO1-programma Nieuws en Co dat die persoon rond 6 januari de eerste klachten meldde. Pas recent bleek dat het om de Zuid-Afrikaanse variant ging. "Want het virus moet op genetisch niveau worden onderzocht en dat is best arbeidsintensief", aldus Verspui.

Er is inmiddels bron- en contactonderzoek gestart om de verspreiding verder in kaart te brengen. Volgens de GGD gaat het om de eerste bekende uitbraak in Nederland met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

Nog onduidelijk of vaccins werken

De mutant dook al eerder in Nederland op. Het RIVM meldde vandaag dat de variant inmiddels veertien keer in Nederland is aangetroffen. Het is onduidelijk of bij dat aantal ook de gevallen in Gorinchem zijn meegeteld.

Net als de Britse variant is ook de Zuid-Afrikaanse variant van het virus waarschijnlijk besmettelijker. De mutant bindt zich sterker en gemakkelijker aan menselijke cellen. Experts weten nog niet zeker of de bestaande coronavaccins er bescherming tegen bieden.