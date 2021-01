Kunnen ME'ers rellen nog aan? 'We zouden genoeg capaciteit moeten hebben'

Rellen in Rotterdam - ANP

De Mobiele Eenheid (ME) is de afgelopen dagen veel ingezet tijdens de avondklokrellen om de situatie te laten deëscaleren. Gisteren gebeurde dat volgens burgemeester Mikkers van Den Bosch te laat: volgens hem duurde het te lang voordat de ME kon ingrijpen. Hij heeft een onderzoek naar de gang van zaken aangekondigd. Mikkers' uitspraken roepen vragen op. Zijn er te weinig ME'ers in Nederland? En heeft de politie nog genoeg mankracht als de situatie de komende dagen uit de hand loopt? Volgens politiechef van korps Oost-Brabant Wilbert Paulissen en politiewetenschapper Jaap Timmer is er geen tekort aan ME'ers in Nederland, maar kan wel de aanrijtijd worden aangepakt. "De reactietijd als de ME wordt opgeroepen is wel lang. Daar moet een oplossing voor worden gevonden", zegt Timmer. De Mobiele Eenheid bestaat uit politieagenten die dit naast hun dagelijkse politiewerk doen. Ze hebben hiervoor een extra opleiding gevolgd. De voornaamste taak van de ME is om verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Bij een grote demonstratie staat de ME dan ook vaak paraat. Bij rellen kan het voorkomen dat iemand als ME'er opgeroepen wordt, terwijl diegene zijn andere politiewerk aan het uitvoeren is. "Dan heb je piket, of oproepbare dienst en word je gewaarschuwd. Maar voordat je je spullen hebt gepakt en op de plek bent, kan nog wel even duren dan", zegt Timmer.

De ME bestaat uit zes groepen van acht personen, inclusief een groepscommandant en de chauffeur van het ME-voertuig. Dit voertuig heeft banden die niet lek kunnen raken en een beschermende laag. Bij grotere acties worden er meerdere groepen ingezet. Die worden door een pelotonscommandant aangestuurd. Ook ruiters en de hondenbrigade doen soms mee. Er kan een beroep worden gedaan op traangas, hoogwerkers, hondengeleiders, waterwerpers en zogenaamde gepantserde rupsvoertuigen. De burgemeester neemt altijd de beslissing of de ME moet worden ingezet.

Ook Paulissen ziet dat er gisteren een periode ontstond waarin niet kon worden ingegrepen. "Gisteren was een bijzondere situatie. Er waren namelijk al ME'ers aanwezig op andere plekken, in bijvoorbeeld Eindhoven." Die moesten, toen de burgemeester daartoe opriep, zich verplaatsen naar Den Bosch. "Dan moet je rekening houden met een aanrijtijd, en in die tijd ontstond een vacüum: de normale politieagenten konden niet meer optreden en de ME was er nog niet. Ik voel wel mee met de burgemeester dat hij in die periode heeft gezien hoe zijn stad vernield werd en moest wachten, ook al is die aanrijtijd vanuit de organisatie goed te verklaren." De situatie van gisteren was te vergelijken met een burger in nood die wacht op hulp van de politie, zegt Paulissen. "Dan is elke minuut een minuut te lang."

Op sociale media vragen veel mensen zich af waarom het leger niet wordt ingezet tijdens de rellen. Volgens een woordvoerder van Defensie zou het leger alleen maar op logistiek en materieel vlak kunnen helpen. "Wij zijn niet zoals de Koninklijke Marechaussee en de politie opgeleid om de-escalerend te werken", zegt de woordvoerder tegen NU.nl. "We kunnen heel veel, maar om met het bestrijden van dit soort rellen mee te helpen is niet aan ons. Dat zit niet in onze training."

Toch denken beide mannen niet dat er meer ME'ers nodig zijn. "Ik denk wel dat men hard bezig is om iedereen die ME-gecertificeerd is in paraatheid te brengen", zegt Timmer. Volgens de politiewetenschapper zijn er tussen de 2000 en 3000 ME'ers in Nederland. "Als de nood aan de man is, kan je iedereen op 12-uursdiensten zetten. Dan is ongeveer de helft steeds beschikbaar. Dat zou in dit geval minstens 1000 man zijn, normaal gesproken is dat genoeg." Wel zou dit uiteindelijk ten koste kunnen gaan van andere werkzaamheden, zegt Paulissen. "Wij kunnen dit wel lang volhouden, maar veel van het normale werk wordt zo stilgelegd."

