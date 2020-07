Manager Van Langen houdt de moed erin: 'We gaan echt nog wel atletiek zien'

"Op 14 augustus Monaco, 23 augustus Stockholm. Die staan... Daarnaast heb je Gateshead, Doha, Brussel. Er zijn echt nog wel wedstrijden die gaan plaatsvinden. Maar er is ook al heel veel gecanceld."

Voormalig olympisch kampioene Ellen van Langen is een van de zes bestuursleden van het Diamond League-circuit. En dat is geen eenvoudige taak in tijden van corona.

Zo maakte de Chinese overheid donderdag bekend dat het in 2020 geen internationale sportevenementen meer zal toestaan vanwege de coronapandemie. En dat betekent ook een streep door de wedstrijd in Shanghai (19 september) en een andere Chinese stad die voor het eerst de Diamond League zou ontvangen (17 oktober). "Er zijn nog uitzonderingen mogelijk", weet Van Langen. "Dus daar zijn we nu ook naar aan het kijken."

Heel erg zoeken

Van Langen houdt de moed erin. "Het is heel erg zoeken voor organisatoren. We hebben Oslo gehad met de Impossible Games, donderdag de Inspiration Games vanuit Zürich. Ze zoeken allemaal naar een manier om atleten toch wedstrijden te laten lopen tegen elkaar, maar wel met inachtneming van alle regels en reisbeperkingen. Dat is natuurlijk een ontzettend lastige klus."