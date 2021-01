Nederland zet zich schrap voor vierde avondklok-avond

Een café in Maastricht sluit de luiken om mogelijke relschoppers te weren - ANP

Na drie dagen van avondklokrellen bereiden gemeenten, ondernemers en anderen zich voor op mogelijk opnieuw een onrustige avond. De politie krijgt volop tips binnen over mogelijke hotspots, onder meer via een speciaal formulier op de website. Zo worden veel tips gedeeld over oproepen die rondgaan op de chat-app Telegram. In Rotterdam, waar gisteren veel winkels werden geplunderd, heeft de politie alvast extra agenten klaarstaan. Verschillende steden hebben daarnaast bestuurlijke maatregelen genomen om de relschoppers vóór te zijn. Veel gemeenten kiezen voor een noodverordening, waarmee de politie gedurende een langere tijd strenger kan optreden om onrust te voorkomen. Onder meer Den Bosch heeft hiervoor gekozen. De politie kan nu bijvoorbeeld toegangswegen controleren en mensen tegenhouden. De noodverordening in Den Bosch geldt in ieder geval tot 10 februari, de geplande einddatum van de avondklok. Ook in Haarlem, Leiden, Eindhoven, Maastricht, Echt-Susteren, Beek en Capelle aan den IJssel is een noodverordening van kracht. Andere gemeenten, zoals Tilburg en Bergen op Zoom, hebben een noodverordening klaarliggen voor als de situatie erom vraagt.

Noodverordening of noodbevel? Burgemeesters kunnen bij onrust kiezen tussen een noodverordening en een noodbevel. Dat klinkt ongeveer hetzelfde, maar praktisch en juridisch zijn er nogal wat verschillen. Een noodverordening moet algemeen worden bekendgemaakt en geldt voor iedereen die in een bepaald gebied is, vaak voor langere tijd. Hiermee kunnen grondrechten worden ingeperkt, zoals het demonstratierecht of de vrijheid van meningsuiting. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de politie mensen kan wegsturen nog voordat ze iets hebben gedaan. De gemeenteraad moet een noodverordening goedkeuren, wat vaak pas achteraf gebeurt. Wie zich er niet aan houdt, begaat een overtreding. Wat dat betreft is het noodbevel een zwaarder middel, want wie dat negeert, begaat een misdrijf en kan strafrechtelijk worden vervolgd. Een ander belangrijk verschil is dat een noodbevel alleen geldt voor één persoon of één groep. Het hoeft alleen aan hen kenbaar te worden gemaakt en vervalt weer zodra het bevel is opgevolgd. Een noodbevel is dus bedoeld voor de 'korte klap', gericht op een beperkte groep mensen. Een noodverordening duurt langer en geldt voor iedereen.

Daarnaast hebben burgemeesters een deel van hun gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen preventief mag fouilleren. Burgemeester Mikkers van Den Bosch heeft dit voor bijna heel zijn gemeente gedaan; in Haarlem zijn het centrum en enkele wijken als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Kantoren sluiten eerder Na de rellen van gisteren zit de schrik er ook bij ondernemers in Den Bosch goed in. Winkeliers hebben hun ramen en deuren dichtgetimmerd om plunderingen te voorkomen. Sommige scholen en kinderopvangcentra hebben de kinderen eerder naar huis gestuurd. In Amsterdam gaan verschillende kantoren eerder dicht na signalen dat relschoppers daar in de buurt willen samenkomen. Verschillende ING-kantoren, waaronder het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost, sluiten de deuren voortijdig. ABN Amro heeft medewerkers die op kantoor zijn, geadviseerd eerder naar huis te gaan. Zo zag het er gisteravond uit, op verschillende plekken in Nederland:

