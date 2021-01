Rellen en plunderingen, maar wel Europees basketbal Den Bosch: 'Is dit oorlogsgebied?'

Heroes Den Bosch organiseert het toernooi in de Brabantse stad, samen met rivaal Donar uit Groningen. Een sportief lichtpuntje in een tijd waarin er in Nederland nauwelijks internationaal gesport kan worden.

"Gelukkig heeft de internationale bond FIBA alle vertrouwen in ons als organisatie. Op het gebied van veiligheid zijn we maximaal voorbereid. Al onze partners hebben aangegeven dat hier niks kan gebeuren."

Dat het evenement naar Nederland komt, maakt Van Oosterhout trots. Helemaal omdat het in samenwerking is met rivaal Donar.

"Dat is alsof Ajax en Feyenoord iets samen doen. We hebben onze nek uitgestoken om dit te organiseren. We wilden vooral allebei niet naar een een of andere uithoek van Siberië gestuurd worden. Daarna hebben we gekeken waar de voorwaarden het gunstigst waren. En dat was in Den Bosch. We kunnen hier goed een bubbel organiseren."

'Militaristische, logistieke organisatie'

Toch is die organisatie van de bubbel een hels karwei voor de organisatie. "Het is een militaristische logistieke organisatie", vertelt Van Oosterhout. "Er doen zeven Europese topteams mee en die mogen elkaar niet tegenkomen."

"Ze zitten in twee hotels en wij moeten er aan de lopende band voor zorgen dat ze apart blijven van elkaar. Daarnaast worden ze constant getest natuurlijk."

Het toernooi duurt vier dagen en er zullen negen wedstrijden gespeeld worden. Dinsdagavond begint Den Bosch gelijk met de kraker tegen Donar.