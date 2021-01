Midweekse speelronde eredivisie gaat woensdag verder met AZ-Utrecht

Leroy George keert terug in de Eredivisie. De 33-jarige buitenspeler bereikte dinsdag met Fortuna Sittard een overeenkomst voor een contract tot het einde van dit seizoen.

George, die enkele weken op proef meetrainde met de Limburgers, voetbalde in Nederland eerder bij FC Utrecht en NEC. Daarna was hij actief in Azerbeidzjan, Turkije, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië.

"We halen met hem een ervaren speler in huis, die op verschillende posities in de voorhoede uit de voeten kan. En hij is topfit, dus kan er meteen staan. Dat is ook wel een fijne bijkomstigheid in deze drukke periode", zegt technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard, dat zich eerder deze maand al versterkte met de Belgen Mickaël Tirpan en Thibaud Verlinden.