Waterpoloër Winkelhorst keert vlak voor OKT terug bij Nederlandse selectie

Waterpoloër Jorn Winkelhorst is vijf maanden na zijn afscheid van de Nederlandse ploeg weer terug bij de nationale selectie. De 29-jarige midvoor nam in augustus vorig jaar afscheid omdat hij zich 'niet goed voelde bij veranderingen die bij Oranje zijn doorgevoerd'. Daarop besloot Winkelhorst, al enkele jaren fullprof bij het Duitse Waspo Hannover, zich ook te naturaliseren tot Duitser.

Niet lang daarna staakte hij die poging en zei te impulsief hebben gehandeld. "Mijn trots om Nederlander te zijn bleek sterker dan de wil om kans te houden op de Spelen", zei Winkelhorst destijds. Hij bleef wel bij zijn besluit om niet meer voor Oranje uit te komen

Na enkele gesprekken met bondscoach Harry van der Meer is hij daarop teruggekomen. "Gelukkig is de deur van Oranje al die tijd op een kier blijven staan. De bondscoach en ik waren het dan ook snel eens over een terugkeer. We hebben een minimale kans om ons voor Tokio te plaatsen. Ik hoop dat ik een steentje bij kan dragen aan een klein wonder", aldus Winkelhorst.

Prettig moment voor Nederland

De terugkeer komt op een prettig moment voor Van der Meer. Het olympisch kwalificatietoernooi staat voor de deur en Winkelhorst werd beschouwd als een van de steunpilaren van de ploeg. "Ik ben blij dat hij er weer bij is", vertelt Van der Meer. "Hij is fit, heeft de nodige wedstrijden in de benen en kan zo aansluiten bij ons in Zeist. We hebben onze kleine meningsverschillen uitgepraat, zetten er een dikke streep onder en gaan ons focussen op het OKT."