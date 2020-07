Wimbledon keert toch prijzengeld uit: 11 miljoen euro voor 620 tennissers

Een opmerkelijk besluit van de organisatie van Wimbledon. Er is namelijk besloten om het prijzengeld van de afgelaste editie van dit jaar toch uit te betalen. Het gaat om 10 miljoen pond, zo'n 11 miljoen euro.

Het bedrag wordt verdeeld over de 620 tennissers die aan het evenement hadden kunnen meedoen, de kwalificaties inbegrepen. De verdeling vindt plaats tussen alle potentiële deelnemers, mannen, vrouwen, dubbelspelers en rolstoeltennissers.

De organisatie zegt dat de gevolgen voor het wegens de coronacrisis afgelaste toernooi goed in te schatten zijn, mede omdat de zaak is afgehandeld met de verzekering.

"We willen zo veel mogelijk betrokkenen helpen nu dat mogelijk is", zegt Wimbledon-directeur Richard Lewis. "Daartoe behoren ook spelers. Voor hen is het een onzekere tijd en sommigen hebben het financieel lastig."

Wél US Open en Roland Garros

Vooralsnog is Wimbledon het enige grandslamtoernooi dat dit jaar niet doorgaat. De US Open vindt nog wel plaats in New York (31 augustus-13 september), daarna volgt Roland Garros (27 september-11 oktober).

Het toernooi van Parijs is enige maanden verschoven. De Australian Open waren al in januari, voordat de wereld in de greep raakte van het nieuwe coronavirus.