Judoka's alweer naar huis vanwege met corona besmette skileraren

De organisatie in Mittersill had een coronaprotocol ingevoerd. De judoka's moesten twee keer negatief getest zijn voor aanvang van het trainingskamp en daarna zouden de sporters iedere 48 uur opnieuw getest worden. De burgemeester besloot dinsdag het trainingskamp vroegtijdig af te blazen, nadat even verderop zeventien ski-instructeurs besmet waren geraakt met corona, omdat ze allemaal in dezelfde accommodatie verbleven tijdens een cursus.

"De skileraren hebben zich niet helemaal aan de bubbel gehouden", legde Pascal Bakker, coördinator topsport bij de Nederlandse judobond, uit. "Voor de publieke opinie vonden de autoriteiten het beter om in de regio alles af te blazen. Vervelend, omdat we nu voor niets een reis van 1.000 kilometer hebben gemaakt."

"Judo is een sport waarbij het nodig is om met anderen te trainen om beter te worden", liet Bakker weten. "Daarom moet je elkaar blijven opzoeken. We waren blij dat dit trainingskamp georganiseerd kon worden, daarom deden we mee. Op de toernooien die tot nu toe zijn gehouden, waren er nauwelijks besmettingen. Bij ons team zelfs nul. Met goede protocollen lijkt het dus te kunnen om toernooien te houden."

De Nederlandse judoka's hervatten later deze week de training op sportcomplex Papendal. Ze bereiden zich voor op de Grand Slam half februari in Tel Aviv, al is het vooralsnog onzeker of die doorgaat.