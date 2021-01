Mathijsen over ontslag Koster: 'Lang gesteund, maar resultaten liegen niet'

"We hebben Adrie lang gesteund. En dat was ook terecht, gezien zijn resultaten in de seizoenen hiervoor. Maar we hebben nu de laatste tien duels niet gewonnen", stelt Mathijsen, die het besluit samen heeft genomen met algemeen directeur Martin van Geel.

Na twee goede seizoenen, met het behalen van een bekerfinale en Europees voetbal, had niemand in Tilburg verwacht op dit moment tegen degradatie te strijden. Maar met de huidige zeventiende plaats is het wel de realiteit.

Vanuit de spelersgroep ontving de directie geen enkel signaal dat het niet meer boterde tussen de voetballers en Koster. "Dat ik hier nu sta te vertellen over het ontslag van de trainer doet pijn", begint Jordens Peters, al sinds jaar en dag aanvoerder van Willem II. "Het is voor een groot deel het falen van de groep."

Wordt Koster naast de slechte reeks nog iets verweten? "Ik treed niet in detail", reageert Mathijsen. "Het heeft nu ook geen zin om dingen op straat te leggen. Dit is voor mij ook een nederlaag en we moeten nu vooruitkijken."

Het besluit werd genomen na afgelopen vrijdag, toen Willem II op ongelukkige wijze verloor van PEC Zwolle (1-3). Zoals de Tilburgers dit seizoen wel vaker ongelukkig verloren, weet ook Mathijsen. "Het spel was niet heel slecht en het zat niet altijd even mee, maar de resultaten liegen niet."

Het slechte presteren na twee sterke seizoen zorgt nog steeds voor verbazing op het gezicht van Peters. "Dat is echt iets ongrijpbaars. De duels na de winterstop zijn typerend: rare wedstrijden, veel pech, veel blessures, last van het coronavirus. Maar goed, al met al is het niet goed genoeg. Sneu dat het tot een ontslag leidt."

Het is twee voor twaalf in Tilburg en dat beseffen de spelers. Peters: "Als ik Teletekst open, staan we gewoon in de degradatiezone. Het besef dat we tegen degradatie vechten, moet er zijn. En dat is er nu ook. Een trainer heeft natuurlijk invloed op prestaties, maar een speler nog veel meer."

Wie gaat Willem II in de eredivisie houden?

Willem II hoopt zo snel mogelijk een nieuwe trainer te presenteren. De profielschets is een simpele: iemand die deze ploeg in de eredivisie kan houden. "We moeten onderin weg", stelt Mathijsen. "We worden in augustus 125 jaar en dat willen we wel in de eredivisie vieren."

De nieuwe man moet het vertrouwen in Tilburg herstellen. Aan Mathijsen de klus om de juiste persoon te vinden. "Ik moet kijken wie er beschikbaar is. In de zomer is het al lastig om een trainer aan te stellen, laat staan nu."