Aboutaleb tegen relschoppers: 'Voel je je goed met die gestolen spullen?'

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb spreekt in een videoboodschap de relschoppers in zijn gemeente direct toe. "Geeft het een goed gevoel, dat je de stad naar de vernieling hebt geholpen? Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend? Voelt het goed wakker te worden met een tas vol gestolen spullen naast je?"

Aboutaleb richt zich ook tot de Rotterdamse ondernemers. "We laten jullie niet in de steek, we gaan jullie helpen", zegt hij. Tot slot spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de politie-inzet in de stad.

Er werden vannacht ruim vijftig mensen aangehouden in Rotterdam, vooral in het zuidelijke deel van de stad. Daar werden meerdere winkels geplunderd en bekogelden relschoppers de politie met stenen en vuurwerk.

De gedupeerde middenstander Emrah maakt een dag later de balans op in zijn voedingssupplementenwinkel. "Ik was tot zes uur bij mijn winkel gebleven, toen was het al heel druk op straat met groepjes jongeren", blikt hij terug. "Uiteindelijk ben ik toch maar naar huis gegaan. Thuis kon ik de beelden van mijn bewakingscamera bekijken. Het begon met één steen, maar voor ik het wist was mijn hele winkel gesloopt en geplunderd. Het leek wel oorlog."