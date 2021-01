Hamers reageert voor het eerst op vervolging: 'In goed geweten gehandeld'

Oud-ING-topman Ralph Hamers heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op de vervolging die hem boven het hoofd hangt vanwege de witwasschandalen bij ING. In een interview met CNBC zegt Hamers volledig mee te werken met het onderzoek.

"Ik heb altijd in goed geweten gehandeld in mijn tien jaar bij ING en heb vertrouwen in een goede uitkomst van deze zaak", zegt Hamers in het interview. "Er is eerder een onderzoek geweest, dat duurde meer dan twee jaar. De aanklagers hebben toen een grondig onderzoek gedaan en kwamen tot de conclusie dat er geen verdenking is tegen geen enkele werknemer van ING, waaronder mijzelf."