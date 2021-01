Huisarrest Ugandese oppositieleider Bobi Wine beëindigd

Gisteren oordeelde de rechtbank dat de politie en het leger de omgeving van de woning van Bobi Wine in hoofdstad Kampala moesten verlaten. Maar die twitterde na de uitspraak dat zijn huis nog steeds omsingeld was.

Ugandese ordetroepen hebben zich teruggetrokken rond het huis van oppositieleider Bobi Wine, zegt zijn advocaat. Daarmee is een einde gekomen aan het huisarrest dat Wine was opgelegd. De advocaat voegt er wel aan toe dat zich nog altijd manschappen ophouden in het dorp waar Wine woont en dat de politicus zijn huis nog niet heeft verlaten.

De populaire zanger en oppositieleider, wiens echte naam Robert Kyagulanyi is, zat sinds de verkiezingen twee weken geleden vast in zijn huis. De regering beweerde dat "de beveiliging voor zijn eigen bescherming was". Maar volgens Wine zat hij opgesloten omdat hij ervan overtuigd is dat de verkiezingen frauduleus zijn verlopen en dat ook uitdroeg.

Wine gold als kansrijke tegenstander van de herkozen 76-jarige president Yoweri Museveni. Die is al sinds 1986 aan de macht in Uganda. Door Wine uit het zicht te houden en van internet te weren, gingen er weinig mensen de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. "Vanuit het perspectief van de overheid is het een effectief middel", redeneerde Afrika-journalist Arne Doornebal eerder tegen de NOS. Hij is Uganda-kenner en schreef een boek over Museveni.