Zorgen van marktkooplieden om verkoop sokken en pannen door supermarkten

Marktkooplieden zijn gefrustreerd over de "oneerlijke concurrentie" met supermarkten. Tot ergernis van verschillende ondernemers verkopen supermarkten veel non-foodproducten. En dat wringt, nu alle marktkramen met deze producten niet open mogen door de lockdown.

Marktondernemer Jaap Buter uit Kamperveen roept namens zijn collega's burgemeester Snijders van de Veiligheidsregio Overijssel op de markt te heropenen voor niet-essentiële producten.

"Wij raken toenemend gefrustreerd dat supermarktketens, die geen enkele beperking opgelegd hebben gekregen, nu de gelegenheid nemen een nog groter marktaandeel te bemachtigen. En dit alles ten koste van de ondernemer die zijn werkterrein in de veiliger buitenlucht heeft", luidt de noodkreet. Vooral het feit dat vier Jumbo-vestigingen in de omgeving sinds kort HEMA-artikelen verkopen, schiet bij hen in het verkeerde keelgat.

Maar volgens de Jumbo stond het verkoop van die producten al een jaar op de planning. Een woordvoerder van de supermarktketen laat weten dat het non-food assortiment dan ook niet is uitgebreid sinds de lockdown en dat "het ook niet extra zal worden gepromoot."

Meer non-foodaanbiedingen

Dat de Jumbo niet stunt met non-food aanbiedingen wordt ook bevestigd in een klein onderzoek van vakblad Distrifood. Maar supermarktketens Albert Heijn en Hoogvliet hebben volgens het onderzoek in deze lockdown meer non-foodaanbiedingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij Albert Heijn is het aanbod zelfs met bijna vijftig procent gestegen. Bij andere supermarkten, waaronder dus Jumbo, waren er geen non-foodaanbiedingen of daalde het aantal juist.

De koepel van supermarkten (CBL) heeft supermarkten opgeroepen om "terughoudend te zijn met non-food-aanbiedingen, ook in communicatie. Maar veel supers hebben nu eenmaal een non-foodassortiment. Het is ook niet zo dat zij nu volledig vrij spel hebben van de overheid, dat ze zomaar alles mogen verkopen."

Moreel dilemma

"Het is begrijpelijk dat marktkooplieden een moreel appèl doen op de supermarkten om te stoppen met verkoop van non-food artikelen," zegt de woordvoerder van brancheorganisatie Inretail. "Het zou de foodsector sieren terughoudend te zijn. Maar we hebben geen juridische stok om mee te slaan, en de vraag is of je dat zou willen. Een Lidl en Aldi hebben bijvoorbeeld altijd al non-food verkocht. Wij stoppen onze energie vooral in het krijgen van meer financiële coronasteun voor de retailers."

De kans is klein dat supermarkten tijdelijk stoppen met verkoop van non-food spullen, denkt hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel Laurens Sloot. "Supermarkten handelen binnen de covid-regelgeving. Bovendien is de verkoop van meer non-foodproducten een trend die al langer gaande is, denk bijvoorbeeld aan de Jumbo, die ruim voor de covid-19-uitbraak al besloot HEMA-spullen te gaan verkopen." Moreel gezien kun je volgens hem twee kanten op redeneren. "Ze profiteren er nu van dat andere winkeliers en marktkooplieden niet kunnen verkopen, maar klanten hebben de producten ook gewoon nog steeds nodig."