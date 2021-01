1.500 fans welkom bij eerstedivisiewedstrijd tussen NEC en De Graafschap

Het doel is om zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze weer publiek toe te laten bij evenementen. In eerste instantie zouden NEC en Almere City al deze maand een proef met supporters in hun stadions doen. Het kabinet gaf daar, vooral door de onzekerheid rond de Britse virusmutant, toen geen toestemming voor.

In de bubbels worden diverse tests uitgevoerd. Zo dragen supporters in het ene vak een mondkapje en in het andere vak niet. In bepaalde vakken mogen de toeschouwers ook zingen en schreeuwen. Ook mogen sommige fans naast elkaar zitten, in plaats van met de verplichte 1,5 meter tussen hen in.

Een week later dan NEC zijn er ook 1.500 seizoenkaarthouders welkom op de tribune bij Almere City.