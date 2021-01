Metershoog verdwenen kunstwerk stalen paarden Katwijk teruggebracht

Drie metershoge stalen paarden die waren verdwenen in de gemeente Katwijk zijn weer terecht. De paarden zijn ongeschonden en anoniem teruggebracht bij de gemeente en staan daar nu voorlopig in de opslag.

De paarden vormen het kunstwerk Vensters in het landschap en stonden jaren langs de N206 bij het dorp Valkenburg (Zuid-Holland). Het kunstwerk symboliseert de band van Valkenburg met haar paardenmarkt, de oudste van Nederland.

Maar in november vorig jaar was het kunstwerk plotseling verdwenen. Het was een raadsel hoe dat kon, omdat de paarden meer dan drie meter hoog zijn en per stuk tussen de 2500 tot 3000 kilo wegen. De gemeente Katwijk deed aangifte van diefstal.

Beeldbepalend

"Ik ben heel erg blij dat het weer terecht is", zegt wethouder Jaco Knape tegen Omroep West. "Ik kijk, net als veel inwoners van onze gemeente, uit naar het moment dat we weer kunnen genieten van dit prachtige, beeldbepalende kunstwerk."

Ook ontwerper Sjoerd Hoogma is blij dat het kunstwerk weer terug is. "Gelukkig weten de paarden feilloos de weg naar hun stal te vinden."