Tegen degradatie strijdend Willem II stuurt Koster de laan uit

Willem II heeft trainer Adrie Koster per direct ontslagen. "We voelen ons gezien de tegenvallende resultaten nu genoodzaakt om dit moeilijke besluit te nemen", licht technisch directeur en oud-speler Joris Mathijsen toe.

Onder leiding van Koster presteerde Willem II in de voorgaande twee seizoenen fantastisch. In zijn eerste jaar werd de bekerfinale gehaald, waarin verloren werd van Ajax. Het jaar daarop stond Koster met zijn elftal vijfde, toen de competitie werd stilgelegd vanwege het coronavirus.

Willem II mocht vervolgens voor het eerst in vijftien jaar Europa in. Al was het avontuur van vrij korte duur. In de derde voorronde van de Europa League bleek Rangers FC veel te sterk. Het contract van de 66-jarige Koster werd in november nog verlengd tot medio 2022.

Dit jaar wil het maar niet vlotten in Tilburg. Na achttien duels werden er pas twee duels gewonnen en staat de club voorlaatste. Dat betekent aan het eind van dit seizoen rechtstreekse degradatie.

Doodzonde en spijtig

"Ik heb bij Willem II fantastische jaren gehad en erg fijn kunnen werken", luidt de reactie van Koster. "Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde en het is spijtig dat het zo gelopen is."

De Brabanders gingen afgelopen vrijdag in eigen huis onderuit tegen PEC Zwolle. Vlak voor rust leek er nog niets aan de hand en stond Willem II met 1-0 voor. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Kwasi Wriedt rood na een ongelukkige actie. PEC scoorde daarna drie keer en won. De rode kaart is inmiddels geseponeerd.

Na afloop van dat duel liet Koster weten dat hij nog vertrouwen had in betere tijden.