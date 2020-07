Toeristentrekker Hagia Sophia wordt weer een moskee

De beroemde Hagia Sophia in de Turkse stad Istanbul wordt weer een moskee. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die in 2016 werd aangespannen door een religieuze groep. De hoogste administratieve rechtbank vindt het besluit uit 1934 om van de moskee een museum te maken, onwettig. Een toelichting op die beslissing is er nog niet.

De Hagia Sophia werd in de zesde eeuw na Christus gebouwd als Grieks-Orthodoxe kerk. De Ottomanen maakten er in 1453 een moskee van. Onder Kemal Atatürk, die de Turkse staat seculier verklaarde en moderniseerde, werd het bouwwerk een museum.

Conservatieve Turken drongen er al langer op aan om van het museum weer een moskee te maken. Voor de rechtbank waar het vonnis werd bekendgemaakt stonden tientallen mensen. Ze riepen 'God is groot' toen het nieuws naar buiten kwam.

Het is al lang een grote wens van president Erdogan en zijn aanhang om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken. Na het vonnis tekende Erdogan meteen een decreet om de status van het gebouw te veranderen.