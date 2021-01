Wereldbeker Bakoe van turnkalender gehaald vanwege coronasituatie

De turners moeten nog langer wachten op hun eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar. Na de eerdere afgelasting van het evenement in Cottbus, heeft de internationale turnbond FIG ook Bakoe van de kalender gehaald.

De coronasituatie in Azerbeidzjan staat het evenement, dat vanaf 4 maart geturnd zou worden, in de weg.

Olympische kwalificatie

Vooralsnog is nu Doha de eerste wereldbekerwedstrijd van dit jaar. Dat toernooi staat op de kalender voor 10 maart en is tevens het laatste evenement voor de toestelspecialisten dat meetelt voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen.

Epke Zonderland moet daar zijn ticket voor Tokio formeel nog veiligstellen. De rekstokspecialist leek zich vorig jaar te hebben gekwalificeerd op basis van zijn wereldbekerprestaties, ook omdat zijn Japanse rivaal Hidetaka Miyachi op de beslissende wedstrijden ontbrak. Het is echter onduidelijk of Miyachi dit voorjaar alsnog een kans krijgt in de wereldbekers om deelname af te dwingen.

Bart Deurloo en het Nederlandse team bij de vrouwen zijn zeker van deelname aan de Spelen.

Begin januari blikte Zonderland al vooruit op de Spelen en vertelde hij dat hij eraan dacht om te stoppen met turnen: