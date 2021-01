Politie: zeker 151 arrestaties vanwege rellen • Rellen op derde dag van de avondklok

Op meerdere plaatsen in het land zijn gisteravond weer rellen uitgebroken. Met name in Den Bosch en Rotterdam was het onrustig. In de meeste plaatsen was de rust rond 23.30 uur teruggekeerd.

In Den Bosch trokken vanaf het ingaan van de avondklok tientallen relschoppers zwaar vuurwerk afstekend door de binnenstad. Ze gooiden ruiten in, plunderden een supermarkt en een elektronicawinkel en gooiden auto's om. Het stads- en streekvervoer werd stilgelegd en er reden ook even geen treinen meer.

"Het is ongehoord wat hier vanavond is gebeurd", zei burgemeester Mikkers. "Deze personen beseffen totaal niet wat voor angst, zorgen, schade en schande ze de inwoners en deze mooie stad brengen. Een stel onverlaten verpest het ontzettend voor veel andere mensen. Gedrag dat veel anderen met mij totaal niet begrijpen."

De politie zegt dat er tientallen mensen zijn opgepakt en dat er alles aan gedaan wordt om de verantwoordelijken op te pakken.

Een half uur nadat de ME in actie was gekomen, werd de rust hersteld, zegt de politie:

In Rotterdam-Zuid keerde een groep van zo'n 150 tot 200 relschoppers zich tegen agenten. Ze gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Er werd geplunderd, de politie kon voorkomen dat het politiebureau aan het Sanderlingplein in brand werd gestoken.

De politie zetten een waterkanon in. Rond 20.30 uur loste een agent een waarschuwingsschot, nadat politiemensen in het nauw werden gedreven door een aantal relschoppers. Er zijn zeker vijftig mensen opgepakt.

In Amsterdam was het onrustig rond de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost, maar de politie zei in de loop van de avond dat de situatie onder controle was. Er zijn negen mensen aangehouden. Verder werden er ongeregeldheden gemeld vanuit Haarlem, Den Haag, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda, Veenendaal en Tilburg. In meerdere plaatsen zijn mensen aangehouden.

Ook in Haarlem gooiden relschoppers met stenen naar de politie en werden brandjes gesticht: