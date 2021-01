Politie: stuk rustiger dan gisteren • 33 arrestaties in Rotterdam

Het is tot nu toe een stuk rustiger in de diverse steden dan gisteren, zegt Willem Woelders, commandant Corona bij de Nationale Politie, tegen Nieuwsuur. "We zien echt een ander beeld dan gisteren. Wel zijn er in diverse steden jongeren op straat in iets grotere of kleinere groepen, we zien ook groepen voetbalsupporters. Maar wij zitten daar als politie heel kort bovenop vanaf het begin van de avond en spreken ze aan. Er is nog geen aanleiding geweest voor de inzet van de ME of andere troepen. Dat was gisteren anders."

Woelders is daar naar eigen zeggen "relatief tevreden mee". "We zijn er nog niet. We moeten kijken wat de komende uren opleveren. We zien nog steeds op sociale media dat er wel allerlei berichten rondgaan. We kunnen aan het eind van de avond de balans opmaken, maar de sfeer is op dit moment gelukkig echt anders."