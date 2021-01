Politie overspoeld met tips • Ziekenhuis roept op bezoekuur te mijden

De Rotterdamse politie heeft gisteravond en vannacht ruim vijftig mensen aangehouden na ongeregeldheden in met name het zuidelijke gedeelte van de stad. Vooral in de buurt van de Beijerlandselaan was het onrustig. Daar werden meerdere winkels geplunderd en bekogelden relschoppers de politie met stenen en vuurwerk. Meerdere agenten zijn gewond geraakt, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke in het NOS Radio 1 Journaal.

"En wat ik nog erger vind: we hadden situaties waarbij mensen in nood waren, zoals een gehandicapt meisje met verstikkingsverschijnselen en een man die last had van zijn hart." Volgens Westerbeke konden brandweerlieden in eerste instantie niet bij de slachtoffers komen, doordat ze werden tegengehouden door relschoppers. "Dat vind ik heel ernstige voorbeelden." Uiteindelijk kon de brandweer de twee gelukkig wel helpen, zegt hij.

De politie was op meerdere plekken in Rotterdam alert op ongeregeldheden, vertelt Westerbeke. "We waren vooral aanwezig op plekken die rondgingen op sociale media. Op een aantal plekken lukte het snel om de rust te herstellen, maar in Rotterdam-Zuid werd het meteen zodanig groot en gewelddadig dat we de angel er niet uit kregen. De ME moest meteen optreden."

De Rotterdamse politiechef hoopt dat "het verstand een beetje wederkeert". "En dat er meer sociale controle komt, dat mensen elkaar gaan aanspreken. Want dit kan de politie niet alleen."