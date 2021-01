Meer dan 100 miljoen besmettingen wereldwijd • Farmaceut gaat vaccin concurrent verpakken

In Californië is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken waarvan de mutaties overeenkomst vertonen met de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant.

De Californische variant werd voor het eerst gevonden in Los Angeles in een testmonster van juli 2020. Het duurde daarna tot oktober voor dezelfde virusvariant weer opdook in Zuid-Californië. Vanaf dat moment is de Californische variant aan een snelle opmars begonnen. In november was vrijwel een kwart van alle virusmonsters in Zuid-Californië waarvan een genetisch profiel is gemaakt, van de nieuwe variant. In Los Angeles ging het zelfs om meer dan eenderde van alle monsters die nader zijn onderzocht.

Intussen is de nieuwe virusvariant CAL.20C ook al regelmatig aangetroffen in het noorden van Californië, New York en Washington DC. Maar Zuid-Californië blijft veruit de belangrijkste vindplaats. In een nog niet door vakgenoten beoordeelde studie schrijven onderzoekers van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles dat "de invloed van deze mutatie in combinatie met andere mutaties die zijn aangetroffen in CAL.20C, op zowel besmettelijkheid als afweer door antistoffen nog onbekend is".