Eerste thuiswonende 90-plussers vandaag gevaccineerd • Britse coronavariant vastgesteld op Aruba

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC beginnen vandaag met het op grote schaal testen van inwoners van de Rotterdamse wijk Charlois. Tienduizenden mensen kunnen zich de komende tijd laten testen op het coronavirus, ook als ze geen klachten hebben. Het is de tweede grootschalige test in Nederland, na die in de gemeente Lansingerland.

Het testprogramma moet in kaart brengen hoe wijdverbreid het virus is in de Rotterdamse wijk. Op basis van de virusdeeltjes in het riool denken onderzoekers dat veel mensen er besmet zijn, maar inwoners laten zich maar weinig testen.

Het programma duurt tot en met 5 maart. Binnenkort volgen ook massale tests in Dronten en Bunschoten.