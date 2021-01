Britse minister rekent op AstraZeneca • Eerste thuiswonende 90-plussers gevaccineerd

De Britse minister voor Vaccinontwikkeling Zahawi is ervan overtuigd dat de vaccinproducent AstraZeneca zijn contracten met het Verenigd Koninkrijk nakomt. "Ik heb er alle vertrouwen in dat AstraZeneca en Pfizer de hoeveelheden leveren die we nodig hebben om onze doelen voor half februari te halen, en ook voor de periode daarna."

Zahawi reageerde op een vraag over een mogelijk exportverbod voor vaccins in de Europese Unie. De EU dreigt de export naar onder meer het Verenigd Koninkrijk stil te leggen, omdat AstraZeneca minder vaccins aan de EU levert dan was afgesproken. Van de geplande 80 miljoen vaccins die de lidstaten zouden krijgen in het eerste kwartaal van dit jaar, blijven er 31 miljoen over. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses voor 2,3 miljoen personen krijgen. Dat worden er nu ongeveer 920.000.

Het Brits-Zweedse bedrijf heeft onder meer in België een fabriek. AstraZeneca zegt dat er problemen zijn in het productieproces, maar de EU twijfelt daaraan. Het is niet hardop gezegd, maar het wordt niet uitgesloten dat de farmaceut vaccins heeft verkocht aan landen die er meer voor betalen.

AstraZeneca bestrijdt dat zijn coronavaccin slecht werkt bij ouderen. Berichten in onder meer Duitse media dat het middel maar bij 8 procent van de 65-plussers werkt, zijn "compleet onjuist", zegt de farmaceut. Een woordvoerder zei tegen het Duits persbureau DPA dat Britse artsen het middel van de toezichthouder daar mogen voorschrijven voor ouderen.

Minder AstraZeneca-vaccins naar EU, tekort treft ook Nederland

Brussel kwaad op AstraZeneca: 'Ruim de tijd gehad voor productie'