Oud-topbokser Lubbers benoemd tot bondsridder: 'Moeten oude krijgers eren'

Bondsridder is hij nu: oud-topbokser Rudi Lubbers. Hij werd maandagmiddag door de Nederlandse boksbond geëerd. De 75-jarige Lubbers ontving het bij die eretitel behorende glazen beeldje uit handen van voorzitter Boris van der Vorst in de Boksschool Albert Cuyp in Amsterdam.

"Een historische plek, hier stond de wieg van vele bokskampioenen", zegt Van der Vorst. "Een passende locatie voor een oud-bokser die enorm veel respect en waardering verdient voor zijn loopbaan."

'Bijzondere aanleiding'

Deze week verschijnt een biografie over het turbulente leven van Lubbers, die van de partij was op twee Olympische Spelen. De bond greep het verschijnen van Lubbers' levensverhaal aan om hem in het zonnetje te zetten.

"We vinden het als bestuur van de bond belangrijk om onze oude krijgers te eren. Dat doen we eens in de zoveel tijd", aldus Van der Vorst, die ook moet toegeven dat het wel even heeft geduurd voor die erkenning er kwam. "Je kunt zeggen dat het in dit geval rijkelijk laat is, gezien het feit dat Rudi al 75 is, maar we kiezen altijd een bijzondere aanleiding."

"Het verhaal van Lubbers is een boeiend verhaal, waarin natuurlijk ook zijn neergang aan bod komt. Daar word je wel even stil van."