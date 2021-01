'Brave huisvaders zijn al gestraft als iedereen weet dat ze de fout ingingen'

Rellen in Eindhoven - ANP

Is het geweld van de afgelopen 24 uur uit de hand gelopen legitiem protest, of is het rellen om te rellen? Om te snappen hoe de rellen, het geweld en de plunderingen ontstonden en in het vervolg te voorkomen zijn, is het belangrijk om "te ontrafelen" wie de relschoppers precies zijn en wat hun motivaties waren, zegt criminoloog Henk Ferwerda. Duidelijk is dat de groepen relschoppers, in ieder geval gisteren, divers waren. Dat maakte het voor de politie in sommige gevallen lastig om ertegen op te treden. Ferwerda: "Virusontkenners, politiekgemotiveerden en types die een kans zagen om helemaal uit hun dak te gaan, kwamen samen. De groepen mengen zich en dan kan de politie ze niet uit elkaar houden. Dan vallen er dus ook onschuldige slachtoffers bij het optreden van de politie." 'Relschoppers misbruiken protest' Ferwerda doet onderzoek naar hoe rellen tot stand komen, en onderscheidt drie soorten: massa-gestuurde rellen zoals demonstraties die uit de hand lopen; afspraak-gestuurde rellen waarbij hooligans of politiekgemotiveerde demonstranten afspreken te gaan rellen; en incident-gestuurde rellen, waarbij een incident of gebeurtenis ontaardt in rellen. In Amsterdam en Eindhoven kwamen zondag alle drie de soorten samen. Vreedzame protesten tegen coronamaatregelen liepen uit de hand toen relschoppers zich erbij aansloten, vaak na oproepen op sociale media. Voor andere groepen was de avondklok de lont in het kruidvat om zich bij het gewelddadige protest aan te sluiten.

Quote Er waren ook mannen die eigenlijk niet wilden dat het ontspoorde maar uit sensatie kwamen kijken. Henk Ferwerda, criminoloog

De echte relschoppers misbruiken zo de demonstraties, zegt de criminoloog. "Ze gebruiken de mensen die het principieel oneens zijn met het coronabeleid om zelf de confrontatie met de politie aan te gaan en te vechten. Dat zag je eerder ook gebeuren bij Black Lives Matter-demonstraties." Wat zondag in Amsterdam en Eindhoven gebeurde, valt dus nog deels te scharen onder geëscaleerde protesten. In andere plaatsen ging het om copycat-gedrag, zegt Ferwerda. Daar waren de geweldplegers vrijwel uitsluitend "mensen die willen en wetens op geweld uit zijn". Brave huisvaders Maar ook in deze plaatsen is het zinnig om een onderscheid te maken, betoogt Ferwerda, tussen de bewuste relschoppers en "de mannen die eigenlijk niet wilden dat het ontspoorde maar uit sensatie kwamen kijken". "De groep brave huisvaders, zoals ik ze noem, die nu de fout in gingen, moesten vandaag gewoon weer naar werk. Ze hebben een gezin thuis. Voor hen is de straf dat iedereen weet dat zij over de schreef zijn gegaan. Die zitten nu echt wel in de rats, denk ik." Onder die groep schaart Ferwerda ook jongeren die zien dat er wordt geplunderd en gereld en denken in de anonimiteit van de groep mee te kunnen doen. "Bij die categorie meelopers helpt het om ze uit de anonimiteit te halen. Om beelden openbaar te maken."

Arrestaties dankzij sociale media De politie verwacht nog "tientallen" relschoppers te zullen arresteren met behulp van beelden van sociale media, zegt Toine van Loenhout van de politie. Hij is verantwoordelijk voor de zoektocht naar de relschoppers. "Wat we doen is beelden veiligstellen en downloaden van alle sociale media, wat dat betreft helpt de sensatiezucht van tegenwoordig ook wel. Dan kijken we of mensen goed in beeld zijn en identificeren we ze. Dat kan heel kort duren omdat ze gelijk herkend worden door politiemensen uit de stad of we delen de beelden met collega's in het hele land, tot aan het tonen in Opsporing Verzocht aan toe."