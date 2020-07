Rechter: laboratoria niet benadeeld in coronacrisis

Twee laboratoria en een aantal huisartsen stapten naar de rechter met de klacht dat ze geen opdrachten voor coronatesten kregen, terwijl andere laboratoria het werk niet aankonden. Ze baseerden zich onder meer op een RIVM-lijst waarop laboratoria worden gegroepeerd. Maar volgens de Staat is dat geen ranglijst die bepaalt of laboratoria in aanmerking komen voor testopdrachten.

De rechter gaat daarin mee en stelt de Staat in het gelijk. Wel vindt de rechter dat het RIVM voor iedereen duidelijk moet maken dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen laboratoria.

Gelijk behandeld

De laboratoria die het kort geding verloren, U Diagnostics uit Baarn en het Duitse Dr. Wisplinghoff, werden begin april door het RIVM formeel goedgekeurd voor het uitvoeren van covid-19-testen. Maar ze worden naar eigen zeggen ten onrechte door het RIVM toch niet op de lijst met erkende medisch-microbiologische laboratoria geplaatst.

Toch zijn ze niet ontevreden met de rechterlijke uitspraak. In een reactie laten ze weten blij te zijn dat het RIVM duidelijk moet maken dat alle laboratoria gelijk worden behandeld.

"Wij verwachten rechtvaardigheid om ervoor te zorgen dat nooit meer hard nodige testcapaciteit onbenut wordt gelaten en dat alle aanbieders gelijk en eerlijk worden behandeld", zei U-Diagnostics-directeur Maarten Cuppen eerder.

Ongebruikt op de plank

Eerder bleek uit onderzoek van Nieuwsuur al dat zorgverleners in de eerste twee maanden van de uitbraak van het coronavirus veel vaker getest hadden kunnen worden. In maart en april is veel testcapaciteit ongebruikt op de plank blijven liggen.

Als die capaciteit wel was benut had dat volgens betrokkenen veel besmettingen en doden kunnen schelen: