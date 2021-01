Go Ahead Eagles slaat toe in blessuretijd, NEC houdt aansluiting dankzij winst

Go Ahead Eagles heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie in de blessuretijd drie punten over de streep getrokken. De club uit Deventer versloeg Jong Ajax met 2-0 en staat daarmee nu in punten gelijk met nummer vier NAC Breda.

De wedstrijd was er niet een om over naar huis te schrijven en kwam maar moeizaam op gang. Het enige opvallende in de eerste helft was de terugkeer van Lassina Traoré bij de Amsterdammers. De 20-jarige spits, die begin december een bovenbeenblessure opliep in het duel van Ajax met FC Twente in de eredivisie, begon in de basis.

Maar zelfs met Traoré wist Ajax er niet veel van te maken en ook Go Ahead Eagles bracht nauwelijks wat in. In de eerste 45 minuten viel slechts één doelpoging te noteren.