Jaar na Nederlandse titel op natuurijs zet Hoogeveen punt achter loopbaan

"Door de omstandigheden heb ik veel tijd gehad om na te denken", vertelt Hoogeveen aan de website skatenl.nl . "Het was een moeilijk besluit. Ik had dit jaar graag nog die trui willen verdedigen."

Ook had Hoogeveen nog graag zijn palmares willen verrijken. "Want ik heb heel mooie dingen laten zien, heb mooie wedstrijden en klassementen gewonnen, maar nooit die 200 kilometer."

De schaatser had gehoopt om dat nog te bewerkstelligen dit seizoen, maar realiseerde zich al snel dat het onmogelijk zou worden met de voortdurende coronacrisis. "Dan vraag je je af of je het voor elkaar kunt krijgen nog een jaar alles op alles te zetten met dat doel. Dat was moeilijk. Ik wist niet of ik dat nog kan, of ik het nog wil", aldus Hoogeveen.

Begin dit jaar liet ook Erik Jan Kooiman weten een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 34-jarige marathonschaatser, die ook op de langebaan actief was, heeft onder andere het werelduurrecord op zijn naam staan en won in 2018 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.