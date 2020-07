Indonesië zet Fransman vast voor misbruik van honderden kinderen

In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie een man van 65 opgepakt die wordt verdacht van het misbruiken van meer dan driehonderd kinderen. De man werd halfnaakt aangetroffen in zijn hotelkamer, in gezelschap van twee kinderen.

Volgens de aanklacht benaderde de Fransman op straat meisjes in de leeftijd van 10 tot 17 jaar en beloofde hen een carrière als model als ze meegingen naar zijn hotelkamer.

Daar bood hij de meisjes geld als ze seks met hem wilden hebben terwijl ze werden gefilmd. Tegen meisjes die weigerden werd de man agressief.

Honderden video's

De politie trof op de laptop van de Fransman filmpjes aan van het misbruik. De man betaalde de kinderen tussen 250.000 en 1 miljoen roepia, omgerekend 15 tot 60 euro.

De politie vermoedt dat de man jaren zijn gang heeft kunnen gaan en dat er waarschijnlijk veel meer slachtoffers zijn. De Fransman reisde de afgelopen vijf jaar telkens op een toeristenvisum naar Indonesië.

Elk jaar worden circa 70.000 kinderen in Indonesië slachtoffer van misbruik, meldt ECPAT International, een netwerk dat kindermisbruik bestrijdt.