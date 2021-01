Van Amsterdam tot Zwolle: in deze steden zijn vanavond rellen uitgebroken

Op de derde dag van de avondklok veroorzaken mensen in meerdere steden rellen. Er is geplunderd, vuurwerk afgestoken, brand gesticht en de politie is in sommige plaatsen bekogeld met stenen. De ME is ingezet; in totaal zijn zeker 70 relschoppers aangehouden. Hieronder een overzicht.

Den Bosch

Op verschillende plekken in Den Bosch zijn er rellen. Tientallen in het zwart geklede relschoppers zijn een supermarkt binnengedrongen en ook een elektronicawinkel moest het ontgelden. Er vliegt een politiehelikopter boven de stad. Op andere beelden is te zien dat een auto in brand vliegt.

Alle toegangswegen naar de stad zijn afgesloten om te voorkomen dat meer mensen zich bij de rellen in de binnenstad aansluiten, meldt Omroep Brabant. Ook stad- en streekvervoer is stilgelegd, alle bussen moeten naar de stalling.

Er waren relschoppers op het spoor, waarna het treinverkeer tussen Den Bosch en Vught op last van de politie is gestaakt, zegt ProRail.