In deze steden zijn relschoppers actief en treedt de politie op

Politie op de Beijerlandse Laan in Rotterdam - ANP

Op de derde dag van de avondklok zijn mensen in meerdere steden aan het rellen. Verschillende politie-eenheden melden dat er vuurwerk wordt afgestoken, de ME is ingezet en er zijn zo'n 70 relschoppers aangehouden. Hieronder een overzicht. Rotterdam In Rotterdam-Zuid heeft een groep zich tegen agenten gekeerd. Ze gooiden stenen en vuurwerk en er werden meerdere mensen opgepakt, meldt de politie. De ME voert charges uit. De politie tweette eerder dat er traangas werd ingezet, maar besloot later dat toch niet te doen. Er waren 150 tot 200 relschoppers en er werd geplunderd, zegt politiechef Willem Woelders in Nieuwsuur. Burgemeester Aboutaleb heeft tot 04.30 uur een noodbevel afgekondigd voor het gebied rond de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan. Een supermarkt en een drogisterijwinkel zijn geplunderd en de politie heeft een waarschuwingsschot gelost. Ook is er een waterkanon ter plaatse en zijn de zijstraten van de Beijerlandselaan afgezet.

Jongeren gooien met vuurwerk in Rotterdam - NOS

Den Bosch Op verschillende plekken in Den Bosch wordt gereld. Tientallen in het zwart geklede relschoppers zijn een supermarkt binnengedrongen en ook een elektronicawinkel moest het ontgelden. Er vliegt een politiehelikopter boven de stad. Op andere beelden is te zien dat een auto in brand vliegt.

Amsterdam In de omgeving van de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost in is het erg onrustig. Relschoppers hebben geprobeerd een politiebusje omver te duwen. Acht mensen zijn aangehouden.

Politiebus aangevallen in Amsterdam - NOS

Haarlem In Haarlem gooien relschoppers met stenen naar de politie. Dat gebeurt in het stadsdeel Schalkwijk. De politie heeft traangas ingezet. Ook is er brand gesticht:

Relschoppers gooien met stenen naar politie in Haarlem - NOS

Geleen Ook in Geleen is de politie ingezet tegen een groep rellende jongeren die vuurwerk gooien. De ME probeert een groep van zo'n 150 jongeren uit elkaar te drijven, zegt de politie. Er is zeker één aanwezige aangehouden. Op videobeelden is te zien dat relschoppers door het centrum trekken en vernielingen aanrichten.

Arrestatie bij confrontatie tussen relschoppers en ME in Geleen - NOS