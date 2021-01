Hier waren gisteren gewelddadigheden en plunderingen

Op de derde dag van de avondklok hebben mensen in meerdere steden rellen veroorzaakt. Er is geplunderd, vuurwerk afgestoken, brand gesticht en de politie is in sommige plaatsen bekogeld met stenen. De mobiele eenheid is op tal van plaatsen ingezet. Aan het eind van de avond maakte de politie melding van in totaal zeker 151 aanhoudingen.

In de meeste steden was het rond 23.30 uur weer rustig. Een overzicht van de gebeurtenissen.

Den Bosch

Op verschillende plekken in Den Bosch waren er rellen. Tientallen in het zwart geklede relschoppers drongen een supermarkt binnen en ook een elektronicawinkel moest het ontgelden. Op beelden is te zien dat een auto in brand vliegt.