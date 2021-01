Biden maakt eind aan verbod transgenders in het leger

President Biden heeft een eind gemaakt aan het verbod voor transgender personen om te dienen in het leger. Het verbod was ingesteld door Bidens voorganger Trump. Het is een van de vele beslissingen van Trump die door Biden in de eerste dagen van zijn bewind zijn teruggedraaid.

"President Biden vindt dat genderidentiteit geen belemmering moet zijn voor militaire dienst, en dat de kracht van Amerika zit in zijn diversiteit", staat in een verklaring van het Witte Huis. "Een inclusief leger is een effectiever leger."

Campagnebelofte

Biden gaf op zijn eerste dag als president, vorige week, al opdracht om discriminatie op basis van geaardheid of genderidentiteit te voorkomen. Daarmee vervulde hij een belangrijke belofte uit zijn verkiezingscampagne. Ook nam hij Rachel Levine aan als onderminister van Volksgezondheid. Zij is het eerste transgender lid van de Amerikaanse regering.

In 2016 maakte toenmalig president Obama het al mogelijk voor transgenders in het leger om voor hun genderidentiteit uit te komen, maar Trump maakte een eind aan het rekruteren van transgenders in het leger.