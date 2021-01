Zorgen bij Nijmeegse ondernemers: 'Alles dat stukgaat is voor mijn rekening'

De rellen zouden in Nijmegen gaan beginnen op Plein 1944, in het centrum van de stad. "Een hoop collega's schroeven hun pand dicht", ziet Barry - hij wil niet met achternaam genoemd worden - die in de buurt een kledingzaak heeft. Zelf is de ondernemer nog in gesprek met zijn huurbaas over wat te doen. "We zitten net een beetje uit de loop. Misschien lukt het met de lampen uit en een lege etalage om niet te veel op te vallen."

Ook in Oldenzaal sluiten winkels uit voorzorg na berichten op sociale media, meldt Tubantia . In Venlo hebben ondernemers deuren en ramen gebarricadeerd, schrijft Omroep Venlo .

In verschillende steden nemen winkeliers en horecaondernemers maatregelen om hun zaak tegen rellen en plunderingen te beschermen. Zo worden er in Nijmegen winkels dichtgetimmerd na oproepen op sociale media om de stad vanavond "te gaan slopen".

"Ik heb er pijn in m'n buik van", zegt kroegbaas Frits, die om de hoek zit van Plein 1944. "Ik snap er helemaal niets van. We hebben het al behoorlijk moeilijk als horeca en dan komt dit eroverheen." Vrienden van de kroegbaas zijn onderweg met hout om zijn zaak dicht te timmeren. "Want waar moet je dat nu kopen?"

'Niets met protest te maken'

"Dit heeft niets meer met protest te maken", zegt Barry. "Het is rücksichtslos willen slopen en op zoek gaan naar sensatie." In de straat van zijn winkel zitten geen grote ketens, maar kleinere ondernemers. "Alles dat vanavond stukgaat is voor mijn rekening. Dat is beangstigend."

Vanavond is de ondernemer "met een paar man" in de winkel. "Je wilt daar zijn om te beschermen wat je hebt opgebouwd. Dat lever je niet zonder slag of stoot in. Maar als er 50 of 100 mensen naar binnen komen, dan doe je er niets aan."

Ook Frits blijf vanavond in zijn zaak, net als veel andere ondernemers. "De meeste blijven in hun winkel tot het voorbij is. Als het plein leeg wordt geveegd dan komen ze onder andere mijn straat in."

Harde kern NEC

Op Facebook kondigt de harde kern van voetbalclub NEC aan om winkels van Nijmeegse ondernemers vanavond te beschermen. "Er gaan geruchten dat ze onze stad willen gaan slopen om 20:00. Wij zullen dit niet toestaan", staat op Facebook.

"Het is eigenlijk te gek dat mensen dit zelf moeten gaan oplossen", zegt Barry. "Ik woon nu bijna zeven jaar in Nijmegen en heb de stad altijd als warm en betrokken meegemaakt. Misschien is dit iets wat daaruit voortkomt."

"Ik hoop dat iedereen z'n gezond verstand gebruikt', zegt Frits. "Het moet geen veldslag worden in de stad. Daar ben ik wel bang voor. We moeten het met z'n allen oplossen."

Noodbevel binnenstad

De dreiging heeft de Nijmeegse burgemeester Bruls ertoe gebracht om een noodbevel af te kondigen voor de binnenstad. Dat betekent dat de politie mensen zal wegsturen die geen reden hebben om in het centrum te zijn.