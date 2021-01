Opnieuw ervaren aanwinst voor ADO, Dervisoglu gaat van Twente naar Turkije

ADO Den Haag heeft de selectie opnieuw versterkt. Youness Mokhtar komt over van het Amerikaanse Columbus Crew en Bobby Adekanye wordt gehuurd van het Italiaanse Lazio.

De 29-jarige Mokhtar speelde in Nederland eerder voor PEC Zwolle (verdeeld over twee periodes) en FC Twente. Vervolgens kwam de aanvaller uit voor Al-Nassr uit Saudi-Arabië, het Turkse MKE Ankaragücü en het Noorse Stabæk IF. Met Columbus Crew werd hij in december kampioen in de Major League Soccer.

"ADO is een mooie club, die op dit moment niet staat waar het hoort", aldus Mokhtar, die in Den Haag een overeenkomst tekent tot het einde van het seizoen. "Ik heb bij PEC en FC Twente al ervaren hoe je moet omgaan met een dergelijke situatie. We moeten vechten voor lijfsbehoud in de eredivisie en daar ga ik alles voor geven."

Nu al zeven nieuwe spelers

Adekanye speelt sinds de zomer van 2020 bij Lazio, dat hem de afgelopen maanden verhuurde aan het Spaanse Cádiz. Voor die club kwam hij slechts vijf keer in actie. Eerder kwam de 21-jarige buitenspeler uit voor jeugdelftallen van Ajax, PSV, FC Barcelona en Liverpool.

ADO staat momenteel op de zestiende plaats. De club haalde de afgelopen weken ook Daryl Janmaat, Marko Vejinovic, Gianni Zuiverloon, Juan Familia-Castillo en Tomislav Gomelt naar Den Haag.